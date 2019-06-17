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Temel Karamollaoğlu'ndan Muhammed Mursi açıklaması

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehedat haberinin ardından Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:11
Temel Karamollaoğlu'ndan Muhammed Mursi açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mısır zindanlarında tutuklu bulunan ve bugün mahkeme salonundan şehadete yürüyen Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, şehadete yürüyen Mursi'nin "tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır." dedi.

Karamollaoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

Askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmiş olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

İnanıyorum ki Muhammed Mursi tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır. Bu vesile ile merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve bütün İslam dünyasına başsağlığı diliyorum.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:11
  1. Cumhurbaşkanı
  2. Mısır
  3. Mursi
  4. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • SelametSelamet17 dk önce
    Ne yazik ki siz bu ulkeye ihanet ettiğiniz gibi bütun ümmete dolayısıyla mursiye de ihanet ettiniz. Şimdi çıkmış konuşuyosun ama sadece antipati oluşturuyorsun
  • ismetismet18 dk önce
    sende tarihe müslümanlara ihanetdinine küfredenlerle vatanına saldıranlarla birlikde olduğun için tarih senide yazacak müslüman dua ederkafir küfreder herkes bidigi gibi şeylerle geçmişini yad eder
  • ismetismet18 dk önce
    sende tarihe müslümanlara ihanetdinine küfredenlerle vatanına saldıranlarla birlikde olduğun için tarih senide yazacak müslüman dua ederkafir küfreder herkes bidigi gibi şeylerle geçmişini yad eder
  • Oktay karakaşOktay karakaş24 dk önce
    Bir liderin bunu söyleyebilmek çift karakterli olmaması lazım.onur, şeref,haysiyet,guru,vatan sevgisi vs kelimeye sana büyük gelir.agirdir bu kelimeler kaldirazmsin altında kalırsın ezilirsin TEMEL...
  • Oktay karakaşOktay karakaş28 dk önce
    .. onurlu duruştan bahsediyor birde .sen dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyorsun ama onun kadar dik duramadin.capsiz..
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 32 dk önce
    Allah CC şehîdimize ganî ganî rahmet eylesin. Hep Hakkı temsil eden BLOK’un yanında ve Şakîlerileri temsil eden BLOK’un karşısında oldu. Bu duruşun ne kadar kıymetli olduğunu bugünlerde daha da iyi anlıyoruz
  • HakanHakan32 dk önce
    Karamollaoğlu az yazmış. Mursi şehit öyle basit taziye mesajıyla olmaz. Ey Şehit ne mutlu sana, rabbimize kavuştun.
  • TonyaliTonyali34 dk önce
    İçin hiç mi daralmiyor habu lafları ederken sen tam bir ....Lafın tamamı Neyse işte......
  • ŞamilŞamil36 dk önce
    O senin gibi münafık değildi gerçek bir islam davası savunucusuydu.Sen git kirli ağzınla yol arkadaşların chp ve hdp lilere başsağlığı dile.Kirli ağzınla şehitlik makamını ve şehitleri pisletme.
  • AdnanAdnan38 dk önce
    Temel bey,güzel dualariniz için Allah razı olsun
  • Kazım hürKazım hür38 dk önce
    Tamam o güzel insan tarihe geçecek ama siz nereye geçeceksiniz acaba . Rabbim havzı Kevser’inde buluştursun.
  • Dadaş Dadaş 41 dk önce
    Ha orda temel Türkiye de darbecller iş tutacaksın sonra Nursi’yi öveceksin timsahın göze yaşı dünyada reis kadar sahip çıkan olmadı ALLAH yardımcın olsun reise
  • Çok yazıkÇok yazık45 dk önce
    Gecen sene secim döneminde,Karamollaoğlu'na Temel reis diyerek dalga geciyordunuz. 
  • milli ğörüşçümilli ğörüşçü45 dk önce
    islam alemi olarak başımız sağolsun
  • Eyup Eyup 46 dk önce
    Murat Karayılan Cemil bayık gibi teröristler bile bundan daha dürüst. Hiç olmazssa çizgisi açık ve net. Ben böyle fırıldak şahsiyetsiz görmedim. İslam ve Türkiye düşmanlarına karşı savaşan reisi sırtından vurup chppkk ve bilumum terör örgütlerine açık destek veren sakallı papaz.
  • RİZEMASİRİZEMASİ48 dk önce
    Muhammed Mursi şehidimizin ismini ağzına alma İngiliz papazı. Şehidimiz İslam için, milleti için mücadele ederek şehit oldu. Sen ise PKK , PYD ,fetö, dhkp c, MLKP vb bir çok terör örgütleriyle iş tutan keMAL ve ekRUM la beraber hareket ediyorsun.ingilz ajani
  • NilüferNilüfer52 dk önce
    Hadi ordan Türkiyenin sisi senide yazacak tarih

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