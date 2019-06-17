Temel Karamollaoğlu'ndan Muhammed Mursi açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mısır zindanlarında tutuklu bulunan ve bugün mahkeme salonundan şehadete yürüyen Mısır'ın ilk seçilmiş cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi için sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, şehadete yürüyen Mursi'nin "tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır." dedi.

Karamollaoğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

Askeri darbe ile görevinden uzaklaştırılan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda vefat etmiş olduğunu büyük bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.

İnanıyorum ki Muhammed Mursi tavizsiz duruşu, hayatı ve mücadelesi ile tarihe örnek bir şahsiyet olarak geçecek, her daim gelecek nesillere rehber olacaktır. Bu vesile ile merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, Mısır halkına ve bütün İslam dünyasına başsağlığı diliyorum.