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Temel Karamollaoğlu'dan CHP-İP ittifakına ilk yorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP ile İP arasında yapılan ittifaka ilişkin açıklamada bulunarak, "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağımızıdaha önce de söylemiştik. Ortak aday açıklama, müşterek aday çıkarma kendi takdirleridir, biz kendi adaylarımızı çıkaracağız." dedi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:08
Temel Karamollaoğlu'dan CHP-İP ittifakına ilk yorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren açıklamaya başlayacağız, ocak ayı sonuna kadar hepsini açıklamış oluruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerde bütün belde, ilçe ve illerde aday gösterme gayreti içinde olacaklarını bildirerek, birinci önceliklerinin üzerlerine alacakları vazifeyi en iyi şekilde yapacak adaylar bulmak olduğunu söyledi.

Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Karamollaoğlu, "Bu kazaların tekrar yaşanmaması için yetkilileri öz eleştiri yapmaya davet ediyorum. Bu olaylar dış basında Türkiye'nin itibarını azaltıyor." ifadelerini kullandı.

CHP-İP ittifakına yorum

Karamollaoğlu, CHP ve İP'in Ankara ve İstanbul'da çıkardığı belediye başkan adaylarının Saadet Partisi tarafından desteklenip desteklenmeyeceği sorusuna, "Yerel seçimlerde ittifak yapmayacağımızı  daha önce de söylemiştik. Ortak aday açıklama, müşterek aday çıkarma kendi takdirleridir, biz kendi adaylarımızı çıkaracağız." yanıtını verdi.

Muhalefet partilerinin kendilerine çekidüzen vermesi gerektiğini dile getiren Temel Karamollaoğlu, siyasiler arasındaki gerginliğin tabana yansıdığını ve kutuplaşmayı artırdığını savundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:08
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Temel Karamollaoğlu
  4. CHP
  5. İP

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