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Temel Karamollaoğlu'ndan Brunson açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'li casus Brunson'ın salıverilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

13 Ekim 2018 Cumartesi 14:10
Temel Karamollaoğlu'ndan Brunson açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya platformu Twitter'dan ABD'li Brunson ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Yine Amerikayı dize getirdiler!..'Al papazı, ver papazı.' dediğiniz papaz için gizli tanıklar sudan sebeplerle ifadelerini değiştiriyor ve papaz serbest kalıyorsa yargı bağımsızlığı yok demektir; ama siz yine de elinizdeki medya ile bunu bir başarı gibi göstermeyi becerirsiniz. Aylardır elinizdeki medya ile rahibin 15 Temmuz olaylarının planlayıcısı olduğunu anlattınız. Hatta ekonomideki problemlerin sebebi bu olaymış gibi lanse ettiniz. İşin sonunda; rahibi uçağına bindirip ülkesine gönderdiniz.Yargı bağımsızlığının olmadığı bir ülkede ekonomi iyi olmaz. Yatırımcılar ürkektir, paralarını riske atmazlar. Geçici müspet dalgalanmalar kimseyi aldatmasın. Siyasetçiler, yöneticiler ülkelerinin itibarını kör hamasete kurban etmemelidirler."

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 14:10
  1. Temel Karamollaoğlu
  2. Saadet Partisi
  3. Brunson

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