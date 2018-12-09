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Temel Karamollaoğlu'ndan asgari ücret önerisi

Asgari ücretler ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sınırına çıkarılması gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür." ifadelerini kullandı.

09 Aralık 2018 Pazar 16:49
Temel Karamollaoğlu'ndan asgari ücret önerisi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sınırına çıkarılması gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür." dedi.

Saadet Partisi İstanbul mahalle teşkilat başkanlarıyla Başkent Öğretmenevi'nde bir araya gelen Karamollaoğlu, siyasi partilerde esasen ve fiilen mücadele edenlerin mahalle teşkilatları olduğunu söyledi.

'Türkiye sayılı ülkeler arasına girsin'

Karamollaoğlu, siyaseti hizmet vesilesi olarak gördüğünü belirterek, "Ülkemiz dünyada sayılı ülkeler arasına girsin, itibar sahibi olsun istiyoruz. Sadece memleketimizde değil, bütün dünyada huzur ve barış olsun istiyoruz. Bu ancak güçlü bir ülke haline geldiğimizde ve bu halin şartlarını yerine getirdiğimizde mümkündür." diye konuştu.

Asgari ücret konusuna değinen Karamollaoğlu, "Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sınırına çıkarılması gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür." ifadesini kullandı. 

Karamollaoğlu, ayrıca şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle 500 bin çiftçinin mağdur olduğunu iddia ederek, şeker fabrikalarının faaliyetlerinin durmasının bölgelerindeki hayvancılığı da etkilediğini kaydetti. 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 16:49
  1. İstanbul
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. asgari ücret

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