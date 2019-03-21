0553 313 94 23

Saadet Partisi Küçükçekmece mitingi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:-"Eksiğimiz, noksanımız vardır ama biz inancımızı makam ve mevkiye alet etmeyiz, istismar etmeyiz"

21 Mart 2019 Perşembe 23:13
Saadet Partisi Küçükçekmece mitingi

İSTANBUL (AA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Eksiğimiz, noksanımız vardır ama biz inancımızı makam ve mevkiye alet etmeyiz, istismar etmeyiz." dedi.

Küçükçemece'deki mitingde partililerine hitap eden Karamollaoğlu, iktidara geldikleri zaman liyakata göre karar vereceklerini, şeffaf olacaklarını anlattı.

"Bizim şeffaflık anlayışımız bütün belediye hesaplarının halkın denetimine açık olması demek. Belediye bütçesine yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız." diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Eksiğimiz, noksanımız vardır ama biz inancımızı makam ve mevkiye alet etmeyiz, istismar etmeyiz. En büyük problem kalbimizdeki Allah korkusunun çıkmasıdır. Bir icraatta bulunacağımız zaman sabaha kadar alnımızı secdeden kaldırmadan 'Ya rabbi bir icraatta bulunacağımız zaman kalbimizden bu korkuyu kaldırma' diye dua etmemiz lazım. Bu seçimler hayati önem taşıyan seçimler. İnşallah 31 Mart gecesi hepimiz secdeye kapanıp, Cenab-ı Hakkın bize verdiği görevi en güzel şekilde ifa edebilmemiz için dua edeceğiz. Yeni bir dönem başlayacak."

"Bu seçimlerde Saadet Partimiz Türkiye'nin bir numaralı partisi olacak" diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı.

"Bizi anlayamayan kardeşlerimize de fazla bir zaman ayırmasak bile şefkatle yaklaşacağız. Onları uyandırmaya çalışacağız. Bazen insanlar öyle bir hale giriyorlar ki adeta büyüleniyorlar. O büyüyü bozmak sizin, bizim elimizde. Kucaklayacağız, ikaz edeceğiz, dua edeceğiz ve inşallah o büyü mutlaka bozulacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 23:13
  1. Küçükçekmece
  2. miting
  3. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cansız bedeni bulunmuştu... Darp edilerek öldürülmüş!
    1. Cansız bedeni bulunmuştu... Darp..
    2. Ahlat’ta Nevruz kutlamaları renkli..
    3. Katalonya Başkanı Torra için emre..
    4. "31 Mart'tan sonra yine barış ve..
    5. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    6. Soylu: 'İktidar olsanız da muktedir..
    7. İzmir’deki nevruz kutlamasında PKK..
    8. Venezuela’da gerginliği tırmandıran..
    9. Suç makinesi bu sefer kaçamadı,..
    10. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 22 Mart 2019
    12. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    13. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    14. Cezayir'de iktidar partisinden..
    15. "Bu aziz milletin ve devletin beka..
    16. Kenan Sofuoğlu belediye başkan..
    17. İsrail'den Gazze'ye topçu saldırı
    18. Başkan Yıldırım: “Erbaa’nın birliği..
    19. Kuşu’da seçim heyecanı
    20. Şentop, Trakya, Balkan, Rumeli STK..
    21. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan..
    22. FETÖ'ye büyük şok! Lisansı iptal..
    23. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    24. "Gazze'deki su sorunu bölge halkının..
    25. Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1..
    26. Evinin damından düşerek hayatını..
    27. Bakan Çavuşoğlu’ndan Trump’a Golan..
    28. NATO, Girit'te Türk bayrağı açan..
    29. Sudan'dan Mısır'a tartışmalı bölgede..
    30. Besicilikten zarar etti, solucan..
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kılıçdaroğlu fena çuvalladı! 'Yahu bir danışmanın da mı yok?'
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    ABD ve YPG'den vahşi katliam! Yüzlerce sivili öldürdüler
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    Sözde milliyetçi adaya Murat Bardakçı'dan tarih dersi!
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde
    ABD'den küstah F-35 açıklaması: Türkiye’yi çıkarmak gündemde

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    ÖTV ve KDV indirimi uzatıldı!
    Maduro açıkladı: Rehin alındı
    Maduro açıkladı: Rehin alındı