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Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı iftarı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:"Biz doğru bildiğimiz yolda istikrarlı bir çalışma sürdürür, davamızı topluma iyi anlatabilirsek, her kesimden insanlar Saadet Parti'mizin etrafında toplanırlar"

26 Mayıs 2019 Pazar 23:41
Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanlığı iftarı

KOCAELİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz doğru bildiğimiz yolda istikrarlı bir çalışma sürdürür, davamızı topluma iyi anlatabilirsek, her kesimden insanlar Saadet Parti'mizin etrafında toplanırlar." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı tarafından Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının İslam alemi için anlam ve önemine değindi.

Dünyada huzurun ve barışın tesis edilmesine, eksikliklerin giderilmesine gayret göstermek mecburiyetinde olduklarını anlatan Temel Karamollaoğlu, "Bugün değerlerimizi büyük ölçüde yitirdiğimiz için İslam alemi acziyet içinde. İslami değerlerimiz hep rafa kalktı, şekle döndü. Yüksek binalar, camiler, imam hatip okulları, tesettür problemi çözüldü. Peki ahlak, adalet, liyakat? Nerede bunlar? Onlar seçimden sonra." diye konuştu.

Karamollaoğlu, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için gayret göstermeye, adaleti tesis edebilmek için otorite kurmaya muhtaç olduklarını vurgulayarak, "Şimdi birlik ve beraberlik içinde olup 'Aman ha falanca geldi, filanca gitti, şunları yapmayın'. Bize anlatamazsınız arkadaş kusura bakmayın. Şu anda ülkenin içinde bulunduğu hali gördükten sonra biz artık bu vaatlere kanmayız. Aldanamayız, kendimizi aldatamayız. Lafla peynir gemisi yürümüyor." ifadelerini kullandı.

- "Biz birilerine inat aday göstermeyiz"

Necmettin Erbakan'ın siyasete adım atmasının üzerinden tam 50 sene geçtiğine işaret eden Temel Karamollaoğlu, şimdi bu bayrağı daha ileri taşımaya ve kaleye dikmeye mecbur olduklarını kaydetti.

Karamollaoğlu, Kocaeli'nin seçimlerde en başarılı oldukları illerden biri olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Daha iyi neticeler beklerdik ama ümitlerimiz kırılmasın. Biz doğru bildiğimiz yolda istikrarlı bir çalışma sürdürür, davamızı topluma iyi anlatabilirsek, her kesimden insanlar Saadet Parti'mizin etrafında toplanırlar. Biz birilerine inat aday göstermeyiz, bizim bir davamız var. Bugünkü seçim sistemiyle Türkiye'yi ikili bir yöne itelemek istiyorlar. Bir tarafta solcular, bir tarafta da faizci kapitalist sistemi benimseyenler. Yok arkadaş, bir üçüncü yol daha var, o da hak yol. Biz işte o hak olan yolun yolcularıyız. Onun için bizim mesajımız herkese, bütün topluma. İnşallah bir gün mutlaka toplum bunu anlayacak."

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 23:41
  1. Saadet Partisi

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