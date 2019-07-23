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Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş:”Basın çalışanları vatandaşın gözü, kulağı ve sesidir”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

23 Temmuz 2019 Salı 17:27
Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş:”Basın çalışanları vatandaşın gözü, kulağı ve sesidir”

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından, 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.


Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Nuri Ürkündaş,24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramımesajında basın çalışanlarının vatandaşın, halkın gözü,kulağı,sesi olduğuna vurgu yaptı.


Başkan Ürkündaş mesajında şu ifadelere yer verdi, “Son derece önemli bir meslek olan gazetecilik, haberleri en doğru şekliyle halkımıza taşımak insanlarımızı bilgilendirmektir. Bunun yanı sıra bu mesleği yapan gazeteci kardeşlerimiz, düşünceleri ve yorumları ile insanlarımızın ufkunun açılmasına katkı sunmaktadır.Toplumda yaşanan sorunları ve yapılan çalışmaları gündeme taşıyarak idarecilerin çalışmalarına yardımcı olmaktadırlar. Kalemini her zaman doğrudan yana ve doğru şekilde kullanarak kamuoyunu aydınlatan, bu yolda her an haber peşinde koşan basın çalışanları, böylesi önemli bir vazifeyi üstlenmiş olan basın mensubu kardeşlerimizin bu hassasiyetlere özen göstererek, çok zor şartlar altında vatandaşın haberi alabilmesi için canla başla çalışan basın mensuplarımızın, harcadıkları çabayı görmemek ve takdir etmemek mümkün değildir. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin değerli basın çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.İşini hakkıyla yapmak için çabalayan tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler Günü ve Basın Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım”

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:27
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