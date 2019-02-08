0553 313 94 23

Saadet Partisi Kayseri aday tanıtım toplantısı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Bu seçimlerde kullanacağımız oylar, ülkemizin geleceği konusunda adeta bir işaret fişeği olacak"

08 Şubat 2019 Cuma 23:38
Saadet Partisi Kayseri aday tanıtım toplantısı

KAYSERİ (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart yerel seçimlerineilişkin, "Bu seçimlerde kullanacağımız oylar, ülkemizin geleceği konusunda adeta bir işaret fişeği olacak" dedi.

Karamollaoğlu, Kadir Has Kongre Merkezi'ndeki belediye başkanları aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dertlerinin çok olduğunu dile getirdi.

İktidarı eleştiren Karamollaoğlu, "Neticede şunu gördük artık bu iktidar görevini tamamladı. Pilleri bitti, şarj edemiyorlar, aküleri bilirsiniz; belli bir noktaya kadar şarj edilebilir, belli bir noktadan sonra artık şarj edemezsiniz, o aküyü değiştirmek gerekir. Bunlar da bitti, değişecekler. Neden? Çünkü ülkemizin bugüne kadar birikmiş olan problemlerine artık çözüm üretemiyorlar." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin genel seçimlere gitmediğini belirten Karamollaoğlu, "Biz bu seçimde belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve muhtarlarımızı seçeceğiz ancak bu seçimlerde kullanacağımız oylar, ülkemizin geleceği konusunda adeta bir işaret fişeği olacak." diye konuştu.

Hastasına doğru teşhis koyamayan doktorun hastayı muayene edemeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, siyasetçiyi de doktora benzetti.

Karamollaoğlu, iş başına geldikleri zaman ülkenin problemlerini 3-5 sene içinde çözeceklerini vurguladı.

Bir ilçe başkanının sözlerini değerlendiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Partiden ihraç mı ederler ne yaparlar bilmiyorum ama bir ilçe başkanı heyecana gelmiş diyor ki zırvalıyor; 'Hainlere oy vereceğinize bizim hırsızımıza oy verin.' Hainler, hırsızların içinden çıkar, bizim içimizden hain çıkmaz, herkes bunu bilsin. Biz ne haram yedik ne de haram yediririz. Hainler, haram yeyip kalpleri bulananların arasından çıkar. Şu lafa bak, hırsızlık yok diyemiyor, 'Bizim hırsızımız iyidir.' diyor."

- "Bu seçim dananın kuyruğunun koptuğu seçim olacak"

Karamollaoğlu, 31 Mart'a kadar seferberlik ilan ettiklerin,i bütün güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

Kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Anketler şunu gösteriyor; millet bu hükümetten ümidini kesti. Telaşlanmalarının temel sebebi bu. Gidecek bir kapı arıyorlar, dönüp bize bakıyorlar. Sizin söyledikleriniz bize ümit veriyor ama bu seviyedeyken nasıl iktidar olacaksın diyor. Bu seçim dananın kuyruğunun koptuğu seçim olacak." şeklinde konuştu.

Karamollaoğlu, toplantıda partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı, daha sonra belediye başkanlarını açıkladı.









Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 23:38
  1. kayseri
  2. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parti kuracağı iddia ediliyordu! Abdullah Gül, 'sosyal medya' sessizliğini bozdu
    1. Parti kuracağı iddia ediliyordu!..
    2. Interpol'ün aradığı kişi Kayseri'de..
    3. Save The Children'dan Yemen'e yardım..
    4. SETA'dan "ABD'nin Suriye'den Çekilmesi..
    5. Adıyaman'da trafik kazası: 4 yaralı
    6. Soldado, yenilgiyi üstlendi
    7. Gaziantep merkezli 9 ildeki "change"..
    8. BBP, 58 belediye başkan adayını daha..
    9. Saadet Partisi Kayseri aday tanıtım..
    10. Antalya Valisi, "huzur uygulamasına"..
    11. CHP'nin adayını duyan Fatih Portakal..
    12. Dünyanın aradığı isim Kayseri'de..
    13. Maç sonu Fenerbahçe'ye ikinci kırmızı..
    14. Kastamonu'da sahte para operasyonu
    15. Kars merkezli 14 ilde FETÖ/PDY..
    16. Turkish Cargo'nun ilk kargosu Türk..
    17. Doğu Türkistan yasta! Çin, Abdurehim..
    18. Güney Afrikalı İmam Harun için adalet..
    19. Basketbolda maçın ardından
    20. "Leyla Hanım dünyayı kasıp kavuran bir..
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Rusya'dan Türkiye açıklaması
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
    Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
    Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları