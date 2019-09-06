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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Adana'da

Temel Karamollaoğlu, partisinin 2'nci belediye başkanları toplantısına katıldı

06 Eylül 2019 Cuma 20:06
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Adana'da

ADANA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Adana'nın Kozan ilçesinde partisinin 2'nci belediye başkanları toplantısına katıldı.

Saadet Partili belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda belediye başkanları hizmetleri hakkında sunum yaptı.

Burada konuşan Karamollaoğlu ise halkla iç içe olmaları dolayısıyla belediye başkanlarının önemli bir konumda olduğunu söyledi.

Basına kapalı devam eden toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç de katıldı.



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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 20:06
  1. -Saadet Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu
  2. Adana
  3. Kozan
  4. Saadet Partisi

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