Saadet Partisi Elmadağ Belediye Başkan adaylığından çekilen Nuri Yurdakul: "Bir şehit babası olarak, terör örgütleriyle kol kola girmiş partilerin sadece 'yıkmak' üzerine kurulu ittifaklarını kabullenmem ve içime sindirmem asla mümkün değildir."

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