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Saadet Partisi Edirne adaylarını tanıttı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:- "Her insanın kalbini de oyunu da kazanacağız. Dokunmadan olmuyor"

09 Şubat 2019 Cumartesi 23:40
Saadet Partisi Edirne adaylarını tanıttı

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Her insanın kalbini de oyunu da kazanacağız. Dokunmadan olmuyor." dedi.

Karamollaoğlu, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, 31 Mart yerel seçimleri için azimle çalıştıklarını söyledi.

Saadet Partisi'nin belediye başkan adayları arasında kadın adayların da olduğunu belirten Karamollaoğlu, "Hiçbir adayımız oyunu artırmak için çalışmayacak. Biz adaylarımızdan oy artırmak için çalışma beklemiyoruz. Ne bekliyoruz? Kazanmak için çalışmalarını bekliyoruz." diye konuştu.

Saadet Partililerin her insana ulaştığını anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Her insanın kalbini de oyunu da kazanacağız. Dokunmadan olmuyor. İnsanlarla irtibata geçmeden, yüz yüze geçmeden olmuyor. Biz bunu geçmişte yaşadık. Hakikaten bizim, Milli Görüş belediyeciliğinin temelinin atıldığı 1989 yılı ve 1989-1994 arasındaki dönem işte bu dönemdir. İnsanlar bunu gördüler."

- "Bazı çevrelere seçimlerle ilgili mektuplar yazdım"

Her yerde Saadet Partisi'nin konuşulduğunu ifade eden Karamollaoğlu, bazı çevrelere seçimlerle ilgili mektuplar yazdığını ve destek istediğini anlattı.

Mektupların bazılarına cevap aldığını aktaran Karamollaoğlu, "Mektuplara verilen cevaplarda aynen şu cevaplar var: 'Ben size bugüne kadar hiç oy vermedim. Bizim evde dört kişi oy kullanıyor. İkisini size yazdık, ikisini de düşünüyoruz.' diyorlar. Bunu 'hiç oy vermedik' diyenler söylüyor. Telefon edip, kanaatlerini belirtenler. Hakikaten bizim bugüne kadar yürüttüğümüz politikaların ne kadar isabetli olduğunu söyleyenler her geçen gün artıyor." şeklinde konuştu.

Özellikle gençlerin dinlenmeden, yorulmadan seçimler ve gelecekleri için çalışacağını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bize tepki gösterebilirler. Bizi olur olmaz başkalarıyla aynı kefeye koymaya kalkarlar. Sadece şunu söyleyin yeter: Bak arkadaş biz bütün belediyelerde seçime giriyoruz. Siz kaçında giriyorsunuz. O kadar sorun. Biz iş birliği yapmıyoruz. Şunu gördük çünkü. Geçmişte biz bir ittifakın içerisinde yer aldık. Sebebini de çok açık söylemiştik. Bir, yüzde 10 barajı önümüzde engel olarak gözüküyordu. İki, eğer Mecliste çoğunluk sağlanırsa, ister parlamenter sistem, ister başkanlık sistemi değiştirilerek tutarlı bir yönetim oluşturulsun."

Konuşmaların ardından Karamollaoğlu, belediye başkan adayları Mansur İriş (Edirne), Ahmet Köseler (Keşan), Erol Parazil (Meriç), Enver Yazan (Uzunköprü), Kemal Durkaya (Havsa), Adem Adalı (Lalapaşa), Nadir Konak (Süloğlu), Zafer Yetim (Keşan-Beyendik), İhsan Bulut (Keşan-Yenimuhacir) ve Adem Kenar'ı (Meriç-Subaşı) tanıttı.

Toplantıya, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Parti İl Başkanı Ali Demirkıran ve partililer katıldı.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 23:40
  1. Saadet Partisi
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Yerel Seçimler

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