Saadet Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı iftarı

DİYARBAKIR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bu devirde kavga ederek problemler çözülemiyor, konuşarak müzakere ederek bu problemleri çözmeliyiz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının önemine değindi.

Bu ayda özellikle İslam aleminde kan ve gözyaşı olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, İslam aleminin bir araya gelip barış ve huzuru tesis edemediğini aktardı.

Karamollaoğlu, barış ve huzurun tesisin öncelikle adaletin sağlanmasıyla gerçekleşeceğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu memleket bizim. Birbirimizle farklı kanaatlerde olabiliriz, farklı mezheplerde, meşreplerde olabiliriz, yeri gelir farklı ırktan olabiliriz. Bu memleket üzerinde farklı özelliklere sahip olan bir memlekettir. Eğer kucaklaşmak istiyorsak birbirimizi güzel bir gözle görmemiz icap eder. Birbirimize karşı düşmanca bir tavır sergilemememiz icap eder. Farklılıklarımıza rağmen kucaklaşmaya razı olmamız gerekir."

- "İslam aleminin derdiyle dertlenmeliyiz"

Dünyanın barışı için çalışmak ve çabalamak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Bu devirde kavga ederek problemler çözülemiyor, konuşarak müzakere ederek bu problemleri çözmeliyiz . Sadece kendimizin derdini değil tüm İslam aleminin derdiyle dertlenmeliyiz." diye konuştu.











