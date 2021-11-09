Yarın Başkan Erdoğan ile görüşecek: Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılıyor?

Saadet Partisi'nden bir süredir Cumhur İttifakı'na katılma sinyalleri geliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Oğuzhan Asiltürk ile de önemli görüşmeler yapmıştı. Son yaşanan gelişmeye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek. Millet İttifakı içinde CHP'nin HDP ile yakınlaşması Saadet Partisi tabanı tarafından tepkiye neden oluyordu. Peki Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı?

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakı yapılan son kamuoyu araştırmalarına göre yüzde 50 sınırında yer alıyor. Millet İttifakı'nda CHP'nin HDP ile yakınlaşması ve dirsek temasında olması Millet İttifakı'nın diğer partilerini rahatsız ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu kabul edecek olması da akıllara Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Saadet Partisi Millet İttifakından çıkacak mı? sorusunu getirdi.