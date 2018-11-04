Saadet Partisi büyükşehir belediyesi aday başvuruları

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakında yer alan Saadet Partisi seçimlerde yenilgiyle çıktı. CHP listelerinden sadece iki vekil çıkartan Saadet Partisi, 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Saadet Partisi belediye başkan aday adaylığında bulunmak isteyenlerin başvuru ücretlerini de belirledi.

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın Meclis'de yaptığı 15 Temmuz'a ilişkin skandal açıklamasıyla gündeme gelen Saadet Partisi yerel seçimde adayların ödeyeceği "genel merkez katkı payı" rakamlarını belirledi. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödeyecek.