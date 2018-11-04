0553 313 94 23
impression

Saadet Partisi büyükşehir belediyesi aday başvuruları

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakında yer alan Saadet Partisi seçimlerde yenilgiyle çıktı. CHP listelerinden sadece iki vekil çıkartan Saadet Partisi, 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Saadet Partisi belediye başkan aday adaylığında bulunmak isteyenlerin başvuru ücretlerini de belirledi.

04 Kasım 2018 Pazar 12:17
Saadet Partisi büyükşehir belediyesi aday başvuruları

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakında yer alan Saadet Partisi seçimlerde yenilgiyle çıktı. CHP listelerinden sadece iki vekil çıkartan Saadet Partisi, 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Saadet Partisi belediye başkan aday adaylığında bulunmak isteyenlerin başvuru ücretlerini de belirledi.

İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın Meclis'de yaptığı 15 Temmuz'a ilişkin skandal açıklamasıyla gündeme gelen Saadet Partisi yerel seçimde adayların ödeyeceği "genel merkez katkı payı" rakamlarını belirledi. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödeyecek.

 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2018 Pazar 12:17
  1. İstanbul
  2. saadet partisi yerel seçim aday başvuruları
  3. yerel seçim 2019 saadet partisi
  4. saadet partisi belediye başkan aday başvuru ücreti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elektrikli süpürgenin fişini çekerken akıma kapılıp can verdi
    1. Elektrikli süpürgenin fişini çekerken..
    2. Jailson, olaylı derbi sonrası konuştu!..
    3. Altın hesapları 40 milyar liraya dayandı
    4. İhracatçılara pasaport kolaylığı
    5. Akhisarspor fırsatı kaçırdı! 1-1
    6. Sanayiciye bedelsiz arsa tahsisinden..
    7. Milli İHA'larda yerli haberleşme..
    8. Bakandan "haksız fiyat artışı"..
    9. Eren Derdiyok'un fişi çekildi!
    10. Vassel Ankaragücü için geldi!
    11. Cumhurbaşkanlığı adaylığını Muharrem..
    12. Filipinler’de 6.0 şiddetinde deprem..
    13. Felahetpişe: Kaşıkçı olayında Türkiye..
    14. Ahmet Hakan'dan Ahmet Kural'a: Goygoyu..
    15. Pereira şampiyonluğa gidiyor!
    16. Avcı: Bizde 20-25 gol atan çıkmaz!
    17. Saadet Partisi belediye başkanı..
    18. Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman..
    19. Maratonda koşan keçiye madalya verildi
    20. Verilen yemekleri yemeden yavrularına..
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Erdoğan Rezaleti açıkladı! 'Yüzlerce mescidi kapatıp ahır yaptılar'
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Yunan kıyafeti giyen büyükelçi geri çağrıldı
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Komşudan yerli savaş uçağı açıklaması
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma
    Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Türkiye'den dev hamle! Teröristlerin akıllarını alacak
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti
    Ünlü isme bıçaklı saldırı! Hayatını kaybetti