Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayları 2019

Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları son dakika açıklandı mı? 31 Mart 2019 yerel seçimlere hazırlanan Saadet Partisi’nde aday adaylık başvuruları sona ermesiyle birlikte şimdi gözler Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesine çevrildi. Saadet Partisi Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı 2019. Saadet Partisi Bursa belediye başkan adayları kim? Harmancık Saadet Partisi belediye başkan adayı 2019, Saadet Partisi Gemlik belediye başkan adayı, Saadet Partisi Mudurnu belediye başkan adayı kim?

Saadet Partisi (SP) İzmir belediye başkan adayları kim olacak? Takvimler 31 Mart 2019 Pazar günü gösterdiğinde Türkiye’de milyonlarca seçmen yerel yönetimleri belirmek üzere sandık başına gidecek. AK Parti ile MHP aynen 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yine Cumhur İttifakıyla seçimlere gitme kararı aldı. İttifak çerçevesinde hem AK Parti hem de MHP belediye başkan adaylarını Cumhur İttifakı’na göre açıklıyor. Muhalefet kanadında ise CHP ve İYİ Parti resmen ittifak yapmak için anlaştı. İYİ Parti İstanbul, Ankara ve İzmir’i CHP’ye bıraktı, buna karşılık Manisa, Denizli ve Balıkesir’i CHP’den kopardı.

Saadet Partisi her ilde aday çıkartacak

24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı ortaklarından Saadet Partisi ise ittifak yok açıklaması yapsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimde CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını desteklemeyeceklerini bütün belde, ilçe ve illerde aday göstermeye çalışacaklarını söyledi.

Saadet Partisi Bursa Büyükşehir belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Parti’nde belediye başkan aday adaylık başvuruları 1 Kasım’da başlamıştı. Aday adaylık başvuru süresinin sona ermesinin ardından şimdi gözler Saadet Partisi 2019 belediye başkan adaylarına çevrildi. Saadet Partisi belediye başkan adayları kim? SP belediye başkan adayları açıklandı mı? Saadet Partisi (SP) belediye başkan adayları ne zaman açıklanacak? Saadet Partisi Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı henüz açıklanmadı. SP Bursa ilçe belediye başkan adayları açıklanır açıklanmaz aday isimlerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Saadet Partisi Konya Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Özkafa oldu.

Mustafa Özkafa kimdirnerelidir?

Saadet Partisi belediye başkan adayları 2019 listesi

CHP Bursa belediye başkan adayları 2019

CHP Bolu merkez belediye başkan adayı Tanju Özcan

CHP Bolu Mudurnu Taşkesti belediye başkan adayı Mustafa Acar

Bursa 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Recep Altepe % 49.6

CHPadayı Necati Şahin % 28.7

MHP adayı Kadir Koçdemir % 15.3

Bursa 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: % 46.01

CHP: % 22.87

İYİ Parti: % 12.71

MHP: % 10.81

HDP: % 5.33

SP: % 1.75