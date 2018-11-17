Saadet Partisi belediye başkan adayları yerel seçim 2019

Saadet Partisi 24 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamadı. CH ve İYİ Parti ile Millet İttifakı ile seçimlere giren Saadet Partisi, 2019 yerel seçim çalışmalarına hız verdi. Saadet Partisi’nin başta İstanbul ve ilçeleri, Ankara, İzmir, Konya adayları merak ediliyor. Peki Saadet Partisi belediye başkan adayları kimler? Saadet Partisi aday başvuru formu ve başvuru dilekçe örneği nasıl doldurulur?

Saadet Partisi, 31 Mart 2019 mahalle idareler seçimi için kollarını sıvadı. 24 Haziran genel ve milletvekili seçimlerinde sandıktan yenilgiyle çıkan partilerin başında gelen Saadet Partisi’nde 2019 yerel seçimler için çalışmalara hız verildi. Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yerel seçimlerde aday adayı olmak için başvuruların 1 Kasım 2018 Perşembe itibariyle başladığını söyledi. Saadet Partisi’nde büyükşehir belediye başkan adaylıkları için genel merkeze veya gönderilmek üzere il başkanlığına yapılacaktır. İlçe belediye başkan adaylıkları için bizzat yazılı olarak il başkanlıklarına veya il başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına yapılacaktır. Belediye meclisi üyelikleri için de bizzat yazılı olarak ilçe başkanlıklarına yapılacaktır.

Saadet Partisi büyükşehir aday adaylık başvuru ücreti 2 bin 500 TL

Parti, yerel seçimde adayların ödeyeceği "genel merkez katkı payı" rakamlarını da belirledi. Büyükşehir belediye başkan aday adayı 2 bin 500 lira, il belediye başkan aday adayı bin 500 lira, yüz bin üstü seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları bin lira, yüz bin altı seçmeni bulunan ilçe belediyesi için başkan aday adayları 750 lira ve belde belediye başkan aday adayları da 500 lira ödeyecek. Saadet Partisi'nin 2019 belediye başkan adayları kasım ayının sonuna doğru açıklanması bekleniyor.

Belediye başkan aday adaylığı dilekçe örneği

Saadet Partisi aday adayı başvuru form ve dilekçeleri