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Saadet Partisi başarısızlığının faturasını bakın kime kesti!

Saadet Partisi yönetimi, CHP’yle yaptığı ittifakın Milli Görüş’te neden olduğu infiali bastırmaya çalışıyor. CHP’ye 12 vekil adeta hediye eden SP yönetimi kendini "AK Parti bizimle ittifaka yanaşmadı" diyerek savunuyor. Ancak SP'nin, "çatı aday" için CHP’yle önceden pazarlık yaptığı için AK Parti yetkililerini oyaladığı biliniyor.

29 Haziran 2018 Cuma 07:53
Saadet Partisi başarısızlığının faturasını bakın kime kesti!

Seçimlerden önce 'bir dip dalga bekliyorum' diyen ancak hayal kırıklığına uğrayan SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun beklediği dalga tepki olarak tabandan geldi.

24 Haziran seçimlerinde CHP, İyi Parti ve dolaylı olarak HDP ile ittifak yaparak sandıkta yüzde 1,34 oy alan SP’de taban hem sonucu hem de CHP ile ittifakı sorguluyor. CHP listesinden iki milletvekilini Meclis’e sokan SP yönetimi sandıkta kendilerine oy veren Milli Görüş tabanının tercihini söz konusu partilere 12 vekil kazandırarak taşımış oldu.

ALGI OPERASYONU

SP, tabandan gelen baskıları azaltmak için seçim öncesi AK Parti ile ittifak yapmak istediklerini ancak AK Parti’nin yanaşmadığı yalanına sarıldı. SP, Cumhur İttifakı’na başından beri yanaşmadı ve ‘oyalama’ taktiğine başvurdu. Nitekim AK Parti ile SP arasında ilk temas 9 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın SP Genel Başkanı Karamollaoğlu’nu kabulünde yaşandı.

TEKLİF İKİ KERE YAPILDI

Erdoğan, AK Parti’nin ittifak teklifini Karamollaoğlu’na iletti. İki parti arasındaki trafik 21 Şubat’ta TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un Karamollaoğlu'na ziyareti ile sürdü ve AK Parti'nin teklifi yinelendi. Şentop ile Karamollaoğlu son olarak 1 Mart’ta buluştu. Bu görüşmenin ardından Şentop, “Biz ittifakta yer alması konusunda teklifte bulunduk” açıklaması yaptı.

PAZARLIKTAN KAÇIŞ

SP, bugün tabanına AK Parti’nin ittifak görüşmelerinde SP’nin istediği milletvekili sayısını vermediği iddiasını pompalıyor. Ancak SP, “çatı aday” için CHP’yle önceden pazarlık yaptığı için AK Parti yetkililerini hep oyaladı. Hatta AK Parti ve SP’nin görüşmelerinde milletvekili sayısı konuşulacak aşamaya bile gelinemedi. SP’nin, AK Parti ile görüşmeler sonrasında vakit kaybetmeksizin CHP ve İyi Parti ile işbirliğini somutlaştırması da iktidar partisinden gelen teklife yaklaşımını ortaya koyması açısından önem taşıyor. Erken seçim kararı alındıktan kısa süre sonra bu partilerle bir araya gelerek Millet İttifakı'na dahil olması ve ittifakın çatı adaylığını kabul etmesi için eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için kulisi yoğunlaştırmasına da dikkat çekiliyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 07:53
  1. chp
  2. SP
  3. AK Parti

YORUM YAZ

  • mevlütmevlüt13 sa önce
    bu gavurun bakışşı tam bir münafık gavur bakışı...
  • HasanHasan16 sa önce
    Utanmadan yalanı söylüyor sonrada saadete atıyorsunuz partinizi kapatın akp listelerinden seçime girin dedikleri için anlaşma olmadı 12 millet vekili diyorsunuz 1-2 gün öncede 3 milletvekili diyordunuz o illerde CHP ve iyi Parti'nin oyları milletvekili çıkartmaya yetiyor saadet e gerek kalmıyor iktidar hırsı böyle bir şey demek ki insana toprağın altını unutturuyor
  • Ax111Ax11115 sa önce
    Ya hu geçin şu Kemıl Teremollaoğlunu, durmayın, oyalanmayın. Değmez. Çok af edersiniz bir şeyler yiyorlar, üstüne de bir şeyler içiyorlar, ondan sonra da bakıyorlar olmadı bu sefer detemizlemek için yalanları, iftiraları havalarda uçuşturuyorlar. Bu numaralar gerçekten eskidi. En iyisi böyle şahsiyetlerle vakit kaybetmemek lazım. Bununyerinesürekli bir şekilde yaptıkları büyük yanlışı vurgulamak lazım.Şu soruya cevap versinler. Madem AK Parti çok istemenize rağmen SP ile ittifaka yanaşmadı da bunu şimdi ne diye söylüyorsun? Seçimlerden üç gün önce söyleseydin ya.Buyur cevap ver. Bir de siyasetçi olacaksın. Ne yaptığını bile bilmiyorsun.
  • SerdarSerdar8 sa önce
    Zaten beynamaz sapigin dedikleri birak yalan olmayi iftira ve plavraydigitti gittialin su kadar milletvekilini benim yerime güle güle kullanin dedibana ihtiyaciniz olursa gelirim kapiniza benide güle güle kullaninirsinizdedivesselam ALDINMI MORUK HE MORUUUKENAYI IBLIS IFTIRA TORBASI SENIBUYNUZLU KEÇITOMBALACIÜÇ KAGITCIBEYNAMAZRUH HASTASI SENIISTE SIMDI REZIL OLDUN GAZETE KÖSELERINDE AMA YAKISIR SANA CÜNKI SENIN GIBI ENAYI ILDUKTAN SONRASENI KULLANAN LARIN SIRTI YERE GELMEZ TAMAM TEMEL REIS
  • doğruya doğrudoğruya doğru16 sa önce
    UTAN BE. birde yalan konuşuyorsun.. aynen kocasına kızıpbaşkazin.cı erkeğin yanına koşan ahmak k.dın gibisin .
  • KürşatKürşat12 sa önce
    Dip dalga temelsiz kararuhlu kriptonun dibine vurmuş anlaşılan. Adamın simasına ve konuşma tarzına ve mimiklerine iyi bakın ve iyi tahlil yapın.Ne halt olduğunu ferasetinizle anlayabilirsiniz ey mü'min kardeşlerim.
  • yusuf abdullahyusuf abdullah16 sa önce
    iddialarin son karar oncesi kamuoyuyla paylasilmamasi paylasimi yapmayanin hesabinin tutmadigini dolayisiyla suclu oldugunu gosterir,bu hesab millimi acaba
  • UykucuUykucu16 sa önce
    Papaz temel, gregoryan kemal’in hizmetinde.
  • asımasım14 sa önce
    bu saadetliler mü.afık yal.ncı akp dende olmuyacak şeyler istediler ittifak yapmamak için
  • Ahmet tunç Ahmet tunç 12 sa önce
    Ben bu herifin görüntüsüne katlanamıyorum. İkide bir görüntü vermek zorunda değilsiniz. Şer ittifakının koltuk değneği.
  • inciinci16 sa önce
    Sola-sağa eğileceğine dik durup ilkeli olsaydınız altarnatif bile olurdunuz. İttifaksız bile mhp den daha fazla oy alırdınız. Yamulmanın cezasıdır bu size.milli görüşü batırdınız be. Kazandırdığiniz
  • İskoİsko8 sa önce
    Ya otur otur nereye cekilecen yaptın yapacağını.
  • nn15 sa önce
    utanmaz adam
  • GakkoşGakkoş16 sa önce
    Saadetin içine şeytan kaçmış, riyakarlık ve zillette zirve yapmış. Akşama kadar kendisine hakaret eden CHP nin payandası ve emir eri olmuş.
  • Yunus16Yunus1616 sa önce
    BU İNGİLİZ ANAHTARI ÖNCE % 0,9 OY KAPASİTESİ İLE ERDOĞAN LA PAZARLIKTA KAÇ VEKİL İSTEDİ, BAŞKA NELER İSTEDİ . DÜRÜSTSE GAZETECİLERE AÇIKLASIN. SAKAL DÜRÜSTSE YAŞ 78 OLMUŞ EVDEN CAMİİ YE CAMİİ DEN EVE HAC CA UMREYE GİTSİN. YOKSA HAC DÜŞÜNCESİ FGÜLEN İLE AYNI MI??? HALİ VAKTİ YERİNDE İSE KİMSESİZ ÇOCUKLARLA İLGİLENSİN.
  • yılmaz karayılmaz kara15 sa önce
    dilin kemiği yok, yalan üstüne yalan dolan. ...
  • YavuzYavuz14 sa önce
    Çatınız neydiki TEMEL’iniz ne olsun.Sizlere kallavi yazıklar olsun
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