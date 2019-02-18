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Saadet Partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı 2019

Saadet Partisi belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP-İYİ Parti-HDP işbirliğine dirsek temasıyla destek veren Saadet Partisi'nin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı son dakika olarak belli oldu. Saadet Partisi'nin Ankara belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ankara belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var? İşte 2019 yerel seçim SP Ankara belediye başkan adayları.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:35
Saadet Partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı 2019

Saadet Partisi belediye başkan adayları son dakika belli oldu. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP-İYİ Parti-HDP işbirliğine dirsek temasıyla destek veren Saadet Partisi'nin Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı son dakika olarak belli oldu. Saadet Partisi'nin Ankara belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Ankara belediye başkan adayları 2019 listesinde kimler var? İşte 2019 yerel seçim SP Ankara belediye başkan adayları.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, 31 Mart yerel seçimi için Saadet Partisi Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı oldu. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yarın 'Aday Tanıtım Toplantısı'nın düzenleneceği SP'de, öncesinde Başkanlık Divanı toplandı. Toplantıda, Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mesut Doğan, SP'nin Ankara büyükşehir belediye başkanı adayı olarak belirlendi. Doğan'ın adaylığı, yarın düzenlenecek toplantıda duyurulacak. Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. Refah, Fazilet ve Saadet partilerinde görev aldı. Fransızca bilen Doğan, evli ve 4 çocuk babasıdır. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Saadet Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Saadet Partisi Ankara ilçe belediye başkan adayları 2019

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:35
  1. Saadet Partisi Ankara Büyükşehir belediye başkan adayı 2019
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