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Saadet Partisi Ankara adayını belirledi

Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:23
Saadet Partisi Ankara adayını belirledi

ANKARA (AA) - Saadet Partisinin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mesut Doğan oldu.

Edinilen bilgiye göre, yerel seçim hazırlıkları ile aday belirleme çalışmaları kapsamında Saadet Partisi Başkanlık Divanı Genel Başkan Temel Karamollaoğlu başkanlığında bugün toplandı.

Toplantıda, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendi.

Saadet Partisi, Ankara büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını yarın Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenle kamuoyuna tanıtacak.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:23
  1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı
  2. Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mesut Doğan
  3. Saadet Partisi

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