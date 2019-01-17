Mehmet Erat kimdir nereli ve hangi görevlerde bulundu?

Mehmet Erat Saadet Partisi Ağrı belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mehmet Erat’ın kim olduğu araştırılıyor. Eski Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ağrılı iş adamı Mehmet Erat 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde, AK Parti Milletvekili aday adayı olmuştu. 31 Mart 2019 yerel seçimlerde Saadet Partisi Ağrı belediye başkan adayı olan Mehmet Erat kimdir? Mehmet Erat kaç yaşında? Mehmet Erat hangi görevlerde bulundu. İşte kendi ağzından Mehmet Erat biyografisi…

1966 yılı Ağrı merkez doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimimi Ağrı’da tamamladım. İşletme dalında Lisans düzeyinde mezunum. Evli ve 5 çocuk babasıyım. Farsça ve İngilizce bilmekteyim. 1990 yılından itibaren aktif olarak İthalat ve İhracat sektöründe ticaret hayatım Ağrı’da devam etmektedir. 1990 yılında Bölge İhracatçılar Birliği en genç üyesi olarak birliğin çeşitli kademelerinde sorumluluklar üstlendim.

2009 yılında geleneksel ve klasik sivil toplum örgütü lokomotifi misyonunu üstlenmiş 26 yıllık Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası’nda yönetim ve birikimleri yıkarak Ticaret ve Sanayi odasını modern ve ilerici bir görünüme kavuşturmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlık görevini devir aldım.

Bölgede sivil inisiyatifin ve STK’ ların faaliyet alanlarının genişlemesi ve söz sahibi olmaları yönünde yoğun mesai ve çalışmalarım plaketlerle tescillenmiştir. Başkanlık görevim sırasında TOBB genel merkezinde ısrarla çeşitli kademelerde ve son olarak Temennileri ve Dilekleri İnceleme komisyon Başkanlığı görevini yürüttüm. Çözüm süreci ve öncesinde bölgede huzur istikrar ve güven ortamının oluşması anlamında hükümetimiz ve Kamu Güvenliği Müsteşarlığı ekseninde çeşitli basın açıklamaları, STK toplantıları, Televizyon programları ve çeşitli istişarelerde bulunmam Partimiz ve ((Cumhurbaşkanı)) nezlinde takdir toplamıştır.

1960’lar dan itibaren gerek ailem gerek çevre ve akraba ilişkileri olarak Demokrat Parti sonrasında Özal dönemi ve günümüzde Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizde sürekli çığır açan ve dünyaya saygınlığını arttıran sağ muhafazakar çizgiden ayrılmadan nefer olmaya devam ediyoruz. 2014 yılı Mahalli idareler seçimlerinde Belediye Başkan aday adayı olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odasındaki görevimden ayrıldım. Ağrı’da yapılan mahalli idareler seçimi neticesinde Ağrı Belediyesi’nin kaybedilmesinin ardından İl Yönetiminin feshiyle İl merkezinde bulunan 5 kişiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın huzuruna çıkarak İl Başkanlığı’na talip oldum. Göreve başka bir arkadaşımızın atanmasına rağmen hiçbir zaman partimize sırt çevirmeyerek her zaman yönetim ve teşkilatlarımızın yanında olduk. Yine kardeşim Ahmet Erat şuanda AK Parti İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti’den merkez aday adayı olarak halkımızın karşısına çıktım.