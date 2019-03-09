0553 313 94 23

Saadet Partisi adayı Aslan dünyaca ünlü şeflerle araya geldi

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, dünyaca iki şef ile bir araya gelerek, Şanlıurfa’da turizme ve istihdama katkı sağlayacak sürdürülebilir projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

09 Mart 2019 Cumartesi 14:16
Saadet Partisi adayı Aslan dünyaca ünlü şeflerle araya geldi

Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, dünyaca iki şef ile bir araya gelerek, Şanlıurfa’da turizme ve istihdama katkı sağlayacak sürdürülebilir projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.


Saadet Partisi Karaköprü Belediye Başkan adayı Essum Aslan, daha önce yaptığı açıklamalarında, Göbeklitepe’ye gelen misafirlerin ilk olarak Gaziantep’e daha sonra Şanlıurfa’ya gelmelerinin Şanlıurfa’yı gölgede bıraktığını belirtmişti. Göbeklitepe merkezinin Gaziantep değil Şanlıurfa olduğunu her konuşmasında dile getirerek, duruma tepki gösteren Aslan, kentin hak ettiği turizm ivmesine kavuşturulmadığını söyledi.


Çıktıkları yolda ‘Akıl akıldan üstündür’ atasözüyle hareket ederek toplumun her kesimiyle birlikte çalışmalarını yürüteceklerini aktaran Aslan, bu kapsamda turizme ve istihdama katkı sağlayacak sosyal ve sürdürülebilir projelerini dünyaca ünlü Brezilya Şef David Hertz ve Mardinli Şef Ebru Baybara Demir ile paylaşarak bilgi alışverişinde bulundu.


Hertz’den 6 ülkede 5 bin kişiye yemek eğitimi


BASQUE Dünya Aşçılık Ödülleri’nde dünyanın ilk 10 şefi arasına giren Şef Ebru Demir ve Hertz’i konuk eden Aslan, “Dünyanın ilk 10’u arasına giren iki şefi ağırladık. Mardinli Şefimiz Ebru Baybara Demir ve kendisinin davetlisi olarak Şanlıurfa’ya gelen Şef David Hertz’i misafir ettik. İkisinin ortak noktası olan sosyal gastronomi projeleriyle bulundukları bölgede eğitim ve gelir düzeyi düşük kişilerin bildikleri en iyi işten sürdürülebilir gelir elde etmelerini sağlayacak projeleri hayata geçirmek için çalışmalara başladık. İki şefin hayata geçirdiği projelerle binlerce kişi iş sahibi oldu. Hertz, Brezilya’da kurucusu olduğu Gastromotiva ile dünyanın 6 farklı ülkesinde kişilerin yemek eğitimi alarak bunu sürdürülebilir bir geçim kaynağına dönüştürmesi üzerine çalışmalar yürütüyor. Hertz, bugüne kadar 5 bin kişinin yemek eğitimleri alarak, iş sahibi olmasını sağladı. Bizde ileri ki günlerde açıklayacağımız projelerimizi ikiliyle paylaştık. Bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.


“Önemli projeler ile gündemde”


Türkiye’de ve dünyada gastronomi alanında önemli ödüller alan Mardinli Şef Ebru Baybara Demir’in de önemli projelere imza attığını ifade eden Aslan, “Ülkemizin ve bölgemizin dünyaca ünlü şefi Ebru Baybara Demir ise mülteci ve bölge kadınlarının entegrasyonu için iyi tarım uygulamalarından yemek eğitimlerine kadar sürdürülebilir gelir elde edilmesini sağlayan projeler yürütüyor. Her ikisiyle de gastronomi odaklı projeler üzerine görüştük” ifadelerini kulandı.


Aslan, 31 Mart yerel seçimleri sonrası seçilmesi halinde hem turizme hem de istihdama büyük katkı sağlayacak projelerle Şanlıurfa’nın ve Karaköprü’nün hak ettiği turizme kavuşturacaklarını da sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 14:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayfer Yılmaz projelerini açıkladı
    1. Ayfer Yılmaz projelerini açıkladı
    2. Zorluoğlu hemşehrileri ile buluştu
    3. DSP'den CHP'ye manidar çağrı: 17..
    4. Kayseri Gastronomi ve Mantı Festivali
    5. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr.Barış..
    6. Çalışarak aldığı bağlamayı yaptıracak..
    7. Demir: “940 mahallenin alt yapı..
    8. Beşiktaş’ta Jason Rich 1 ay yok
    9. Ordu’da "halk günü"
    10. Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü..
    11. Türkiye’de bir ilk: Kızılcahamam’a..
    12. Fuat Akdoğan, Salı pazarında inceleme..
    13. Mustafa Kendirli : "4 Yeni iş makinesi..
    14. Beyoğlu’nda kuyumcu kuryesinin gasp..
    15. Aliağa’da Kadınlar Günü’ne özel renkli..
    16. Antalyaspor, Galatasaray için evinde..
    17. İYİ Parti İl Başkanı Müfit Göçen:..
    18. Başkan Can, M plakalı minibüsçülerle..
    19. Basketbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup..
    20. Kuşadası’nda dört el piyano dinletisi
    21. Sivasspor son dakika haberleri..
    22. Enselenen zanlılarda pişkinlik! 'Siz..
    23. Kadınların maçında orta hakemden gül..
    24. Antalyaspor, Galatasaray maçı..
    25. CHP'li belediye başkan adayından..
    26. Spot piyasada elektrik fiyatları
    27. "Ankara'da bundan sonra memba suyu..
    28. Zeybekci İzmirli gençlere animasyon..
    29. Türk bilim insanları "genom..
    30. Murat Aydın Çubuklu’da sitesinde..
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Erdoğan'ın müjdesi HDP'yi çıldırttı!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara' tepkisi: Çocuğun ekmeğiyle oynadınız!
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Trump rahat durmuyor! Türkiye ek 63 milyon dolar ödeyecek!
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi
    Gizli proje ortaya çıktı... Ve test edildi

    Günün Karikatürü

    9 Mart 2019
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Hulusi Akar yeni askerlik sistemini açıkladı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı
    Adliyenin UYAP faresi CHP'li belediye personeli çıktı