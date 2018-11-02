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Saadet Partili vekilin akılalmaz açıklamalarına vatandaştan tepki yağdı

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; Saadet Partili Cihangir İslam'ın 15 Temmuz'a ilişkin skandal açıklamalarını sordu.

02 Kasım 2018 Cuma 11:51

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr-CHP'nin oyları ile meclise giren Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, 15 Temmuz Destanı'nın aziz hatırasına hakaret etti. İslam, Ak Parti'ye Fetö elebaşısı terörist Fetullah Gülen'in ağzı ile beddualar sıraladı. Ak Parti'nin dini inancına da "Bunların İslamla alakası yok" diyerek hakaret eden SP'li vekil, iktidarı "Yok olacaksınız" diyerekte tehdit etti:

FETÖ elebaşısı terörist Fetullah Gülen'in beddualarını sıraladı

"Ocakları sönsün diyor insanlar size. Soyları kurusun diyor insanlar size. Allah belalarını versin diyor insanlar size. İleride toplum içine çıkamayacaksınız. Siyaseten sonunuz yakın. Biz geliyoruz. Gideceksiniz."

15 Temmuz'un aziz hatırasına hakaret etti

"Ortada bir çatışma varsa, aziz milletim bakın konuşturmuyorlar. Ortada bir çatışma varsa bu illa doğru ile yanlışın çatışması değildir. Doğru ile yanlış çatışır. Yanlış ile yanlışta çatışır. Batı ile batılda çatışır. 15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik biz bu ülkede. Neydi? Menfaat kavgasıydı. Devleti parsellediniz ve bunun hesabını vermediniz.

AK Partililerin dinine dil uzattı

Allah için bunlara islamcı falan demeyin. Bunlar beceriksiz. Bunlar dünyaya yapıştılar."

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; Saadet Partili Cihangir İslam'ın 15 Temmuz'a ilişkin skandal açıklamalarını sordu. Vatandaşlar 15 Temmuz'un aziz hatırasına hakaret eden İslam'a tepki gösterirken, Saadet Partisi'nden bu açıklamaların hesabını sormasını istediler.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 11:51
  1. İstanbul
  2. Cihangir İslam
  3. 15 temmuz

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