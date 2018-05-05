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Saadet Partili isim: En müptezel şey sağcılık

GENAR Genel Müdürü Mustafa Şen, canlı yayında sağcılığı "En müptezel şey" olarak tanımladı.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:44
Saadet Partili isim: En müptezel şey sağcılık

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sunduğu Türkiye'nin Gündemi programında, yaklaşan seçimler ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce değerlendirildi.

Programın konuklarından GENAR Genel Müdürü Mustafa Şen, seçmenin oy verme kriterini anlatırken, siyasi tercihlerden çok ekonomik faktörlerin öne çıktığını savunarak, gösterdiği çan eğrisinde seçmenlerin sağ-sol şeklinde ayrılmasına karşı çıktı.

"DÜNYANIN EN MÜPTEZEL ŞEYİ SAĞCILIK"

Mustafa Şen konuyla ilgili, "Beni sağa koyuyorlar ama ben sağcı değilim ki. Dünyanın en müptezel şeyi olarak sağcılığı tanımlarım, hele bizim Türk sağcılığı.." sözlerini sarf etti.

Diğer konuklardan biri de "Ama Saadetçisiniz hocam, sağın en radikali" deyince stüdyodakiler gülüştü.

Mustafa Şen de "İşte bu sağ-sol kavramı, 200 yıllık bir saçmalık" diyerek karşılık verdi.

 

Haber Tarihi: 05 Mayıs 2018 Cumartesi 08:44
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