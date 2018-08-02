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Saadet Partili Başkan hayatını kaybetti

Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı Turan Aydoğan Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:58
Saadet Partili Başkan hayatını kaybetti

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında Saadet Partisi Hafik İlçe Başkanı Turan Aydoğan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydoğan'ın (62) kullandığı 58 AP 325 plakalı buğday yüklü traktör ile Halim Şanlı (57) yönetimindeki 25 SH 360 plakalı tır, Sivas-Erzincan karayolunun Altıntepe mevkisinde çarpıştı.

KAYMAKAM OLAY YERİNE GELDİ

Kazada yaralanan tır şoförü ile traktör sürücüsü Aydoğan ve eşi Perihan Aydoğan (56), Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Turan Aydoğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Hafik Kaymakam Vekili ve Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, kaza yerine gelerek bilgi aldı.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 09:58
  1. Sivas
  2. Erzincan
  3. Turan Aydoğan
  4. Saadet Partisi
  5. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
  6. Yunus Kızılgüneş
  7. trafik kazası

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