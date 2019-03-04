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Saadet Partili aday Sabahattin Cevheri: 1 Nisan şakası olmazsa kazanacağız

Saadet Partisi'nin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sabahattin Cevheri, yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, "1 Nisan şakası olmazsa kazanacağız" dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:22
Saadet Partili aday Sabahattin Cevheri: 1 Nisan şakası olmazsa kazanacağız

Saadet Partisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Sabahattin Cevheri, seçimi kazanması halinde herkese eşit davranacağını söyledi. Cevheri, "1 Nisan şakası olmazsa kazanacağız" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sabahattin Cevheri, seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa merkeze bağlı Karaköprü ilçesinde seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da katıldı.

"1 Nisan şakası olmazsa..."

Mustafa Zengin'in haberine göre, mütevazı, masrafsız, israfı önleyen bir belediyecilik anlayışı benimseyeceklerini savunan Cevheri, kendisine yönelik büyük bir teveccühün olduğunu, 'şayet 1 Nisan şakası olmazsa' seçim sonuçlarının kendileri lehine olumlu olacağını belirtti.

Saadet adayı Sabahattin Cevheri, HDP Şanlıurfa büyükşehir ile merkez ilçelerin belediye başkanı adaylarının kendisi lehine adaylıktan çekilmeleri konusunda net konuşmaktan kaçınırken, gittikleri ilçelerde bütün partileri ziyaret ettiklerini ve Arap, Kürt, Türk, Alevi ayırımı yapmadıklarını söyledi.

Konuşmasında 'eşitlik' vurgusunda bulunan Cevheri, 31 Mart seçimlerinde kazanması halinde yapacağı ilk icraatın 'herkese eşit davranmak' olacağını belirterek, "Güçlünün değil, mazlumun, fakirin, garibanın yanında olacağız. Benim 763 tane gibi bir projem yok. Benim ilk projem bu: İnsanlara eşit olmak" dedi.

"Harran Ovası bitti"

Sabahattin Cevheri ikinci projesinin Fırat Nehri ile ilgili olduğuna dikkat çekerken, 'askeri bölge'yi de Milli Park haline getireceğini kaydetti.

Şanlıurfa'da şikayet edilen konuların başında altyapı sorunu ve işsizlik geldiğini, kentteki işsizlik sorunun çözümü için de tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Cevheri, "Buğday bizim, bir makarna fabrikamız yok. Yüzde 45 pamuk bizim, bir çorap fabrikamız yok. Antep'e gider işlenir, bize gelir. Tarıma dayalı sanayiyi geliştireceğiz. İnsanlarımız bugün hala dışarıya pamuk toplamaya ve fındık toplamaya gidiyorsa, bu bizim büyük bir ayıbımızdır" diye konuştu.

Cevheri kent yapılanması ve diğer alanlarla ilgili projeleri hakkında ise şunları dile getirdi:

"Urfa'yı kesinlikle dağlara taşımamız lazım. Şehirler tepeleriyle güzeldir. Harran Ovası bitti. Herhalde 20-30 sene sonra ova diye bir şey kalmayacak, maalesef. Yeraltı seviyesi 3-4 metre. Yapılan bütün binalar —Allah korusun- şiddetli bir yağmur veya depremde yerle bir olur. Ve en önemlisi de tarım. Bir de bütün Türkiye'deki iş adamlarını davet edip, iş adamlarımızla oturup proje yapmamız gerekir. Yani bizim değil Türkiye'yi, bütün dünyayı doyurmamız gerekir."

 

CHP olarak kendilerinin Saadet Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı'na ve merkez ilçe belediye başkanı adaylarına güvenlerinin sonsuz olduğunu kaydeden Aziz Aydınlık, seçimleri kazandıktan sonra da hep beraber Şanlıurfa için çalışacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:22
  1. Şanlıurfa
  2. Aydın
  3. Sabahattin Cevheri
  4. Saadet Partisi

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