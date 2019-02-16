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Temel Karamollaoğlu'nun dili sürçtü genel kurulu salonu karıştı

Eğitim-Bir-Senin 6 Olağan Genel Kurulu’na katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşması sırasında 2 kez Eğitim-Birse-Sen yerine Kamu-Sen ifadesini kullandı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:28

yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara düzenlenen Eğitim-Bir-Sen’in 6. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Karamollaoğlu, ‘Eğitim-Bir-Sen’ demek yerine 2 kez 'Kamu-Sen’ dedi. Karamollaoğlu’nun dil sürçmesi salonu bir hareketlendirdi.

Karamollaoğlu'na tepki

Saadet liderinin 2 kez aynı hatayı tekrarlaması salonda büyük tepki çekerken, Karamollaoğlu, yaptığı  yeni açıklamada kendini savundu.

Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:28
  1. Ankara
  2. Temel Karamollaoğlu
  3. Eğitim-Bir-Sen
  4. Eğitim-Bir-Sen Genel Kurulu

YORUM YAZ

  • abdoabdo41 dk önce
    bu adamin dili taaa baştan sürçmüştü.piyasaya sürüldüğünden beri sürçüyo

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