Temel Karamollaoğlu'nun dili sürçtü genel kurulu salonu karıştı
Eğitim-Bir-Senin 6 Olağan Genel Kurulu’na katılan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, konuşması sırasında 2 kez Eğitim-Birse-Sen yerine Kamu-Sen ifadesini kullandı.16 Şubat 2019 Cumartesi 12:28
yeniakit.com.tr
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara düzenlenen Eğitim-Bir-Sen’in 6. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada bir konuşma yapan Karamollaoğlu, ‘Eğitim-Bir-Sen’ demek yerine 2 kez 'Kamu-Sen’ dedi. Karamollaoğlu’nun dil sürçmesi salonu bir hareketlendirdi.
Karamollaoğlu'na tepki
Saadet liderinin 2 kez aynı hatayı tekrarlaması salonda büyük tepki çekerken, Karamollaoğlu, yaptığı yeni açıklamada kendini savundu.
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