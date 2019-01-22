0553 313 94 23

Temel Karamollaoğlu'ndan Moro halkına tebrik mesajı

Moro Müslümanlarının 73 yıldır süren mücadelesinde özerklik için evet çıktı. Saadet lideri Temel Karamollaoğlu Moro halkını tebrik etti.

22 Ocak 2019 Salı 01:24
Temel Karamollaoğlu'ndan Moro halkına tebrik mesajı

Filipinler’in güneyinde Mindanao bölgesindeki Moro Müslümanları 73 yıldır süren mücadelesinde bugün gerçekleştirilen halk oylamasında gayri resmi sonuçlara göre özerklik yüzde 80 oranında çıktı.  

Moro Müslümanları, yıllar süren etnik temizliğe direnerek, bugün özerklik için sandığa gitti. 2 milyon 165 bin seçmenin katıldığı tarihi referandumda Morolar oy kullandı.

Karamollaoğlu'ndan Moro halkına tebrik

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından tarihi referandum sonuçlarına ilişkin tebrik mesajı yayımladı.

Saadet Lideri Karamollaoğlu, Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MILF) Genel Başkanı Dr. Hacı Murat İbrahim'in de yer aldığı fotoğrafla beraber yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Filipinler-Moro’da gerçekleştirilen referandum sonuçları, Moro halkının üç asırı aşan onur mücadelesinin başarı ile sonuçlandığını tüm dünyaya ilan etti. Bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Müslüman Moro halkını kutluyorum."

Özerk hükümet kurulacak

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin temmuz sonunda imzaladığı Bangsamoro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasa, bölge Müslümanlarının hukuki ve ekonomik kazanımlarının artırılmasını öngörüyor.

Yasa, nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaletinin bazı bölgeleri ile çevresindeki adalara, mevcut özerk yapıdan çok daha kapsamlı bir özerklik sağlayacak.

Yeni düzenlemeyle Bangsamoro Özerk Hükümeti kurulacak. Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin başkenti Cotabato şehri olacak.

Bölgede dini özgürlükler konusunda bağımsız olarak şeri hükümlerin uygulanacağı mahkemeler açılabilecek.

Merkezi yönetim, Mindanao'daki idari yetkileri Bangsamoro hükümetine devredecek.

Bangsamoro bölgesindeki iç sular ulusal hükümet ile eş zamanlı idare edilecek. Özerk yönetim, enerji kaynaklarını çıkarıp yönetimini sağlayacak.

Ayrıca eski Moro Ulusal Kurtuluş Cephesi (MUKC) ve Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) savaşçıları kolluk kuvvetlerine katılabilecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 01:24
  1. Filipinler
  2. Bangsamoro Özerk Hükümeti
  3. Bangsamoro Özerk Bölgesi
  4. Cotabato
  5. Bangsamoro Müslümanları
  6. Rodrigo Duterte
  7. Moro İslami Kurtuluş Cephesi
  8. Dr. Hacı Murat İbrahim
  9. Moro Müslümanları
  10. Mindanao
  11. Temel Karamollaoğlu

YORUM YAZ

  • cccccc2 sa önce
    Chp şak şakçısı..
  • Fırat KalkanıFırat Kalkanı6 sa önce
    Yanlış adamı ziyaret etmişsiniz Ey Moro'nun güzel insanları.İnşaallah ser verip sır vermemişsinizdir bu ingliz-siyonist gizli yetiştirmesi eblehe.Yoksa, Tüm sırlarınız ingliliz-siyonistlerde olur şuan...Yakında bu melunun da maskesi fetulah haşhaşi hahamı gibi,Adnan iblisi gibi. düşecek...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı memleketinde unutulmuyor
  1. Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı..
  2. İşbaşı eğitim programlarında ödeme..
  3. İstanbul'da 12 tarihi eser ihya edilecek
  4. 'Teklifi Erdoğan'dan aldım' dedi!..
  5. TCMB'den repo ihalesi
  6. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 630..
  7. Bankacılar vatandaşın aklını çeliyor
  8. "UYUMA" uygulamasını indiren kullanıcı..
  9. 'Korumanın başkenti'ne rekor ziyaretçi
  10. Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği..
  11. EBRD, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar..
  12. "Türk ekonomisi çok dirençli''
  13. "Kulak çınlaması deyip geçmeyin"
  14. Tsitsipas ve Collins yarı finalde
  15. Başkasının yerine sınava giriyorlardı!..
  16. Faizciler bu defa fena yanılacak
  17. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
  18. YSK Başkanı konuştu: Sahte seçmen de..
  19. TSK'da kritik FETÖ operasyonu!..
  20. Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?
Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
Böyle uyardı: Sayın Erdoğan yeni saldırı geliyor!
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
Özdil'den okura şok cevap: "Bana imzalatma!"
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
Erdoğan’ın fikrinden yola çıkarak harekete geçildi! Dolara büyük darbe
BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın
BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın

Günün Karikatürü

22 Ocak 2019
MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
MHP açıkladı: Kadro konusunda AK Parti'den söz aldık
Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar
Ortadoğu'da gerilim tırmandı: Sonucuna katlanacaklar