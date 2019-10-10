Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu ile görüştü! Geçtiğimiz haftalarda Ali Babacan ile bir araya gelen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeni parti hazırlığındaki diğer bir isim olan Ahmet Davutoğlu ile Ankara'daki çalışma ofisinde görüştü.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yeni parti hazırlığında olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Ankara Beysukent'teki çalışma ofisinde görüştü. Karamollaoğlu'na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Birol Aydın, Mehmet Karaman, Hasan Bitmez ve Fatih Aydın eşlik etti.

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