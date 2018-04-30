Saadet Partisi kararını verdi! Cumhurbaşkanı adayını açıklıyor
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde Saadet Partisi'nin adayının kim olacağı yarın belli olacak. Adayın yarın saat 10'da açıklanacağı iddia edildi.30 Nisan 2018 Pazartesi 11:21
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir zaman kala muhalefet cephesinde ortak bir aday üzerine uzlaşma sağlanamayınca partiler kendi adaylarını açıklamaya başladılar. İyi Parti'nin ardından Saadet Partisi'nin de kendi adayını açıklayacağı iddia edildi.
YARIN AÇIKLANACAK
Basında yer alan haberlere göre yarın saat 10:00'da Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak olan Saadet Partisi'nde 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den olumsuz cevap gelince Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun aday olarak ismi geçmeye başlamıştı. Şimdi gözler yarınki açıklamada olacak.
Aday olması için Abdullah Gül'e teklif götüren Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu Gül'ün aday olmayacağını açıkladığı gün partisinin "Seçim 2018 Atılım Toplantısı"nda şunları söylemişti:
"Biz şahısların üzerinde durmayız. Elbette, nihayet aday olarak birisi çıkacak veya partiler bir kişiyi aday gösterecekler. Bütün gücümüzle, öyle 100 bin değil en az 500 bin imzayla, hiç kimsenin tereddüdü olmayacak bir tarzda başkan adayımızı belirleyeceğiz. Onun başarılı olması için gayret göstereceğiz."
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yaşar köse21 dk önce kabak tadı... Yunus1652 dk önce KAMUFLE SAKAL!! SENİN SAKAL AYNI FETÖ PAPAZININ TAKKESİNE BENZİYOR?? BU KADAR DÜNYA TELAŞI İÇİNDE CAMİİ YE VAKİT AYIRABİLİYORMUSUN??? MÜSLÜMAN SAKALINA SAYGIMDAN MERAK ETTİM.YAŞ 78 BANKALAR BİLE ÖBÜR TARAFA ÇOK YAKIN DİYE SİGORTA YAPMAZ. ARTIK BU MEMLEKETTE SAHTEKARLAR CİRİT ATAMAYACAK. AK KARA ORTAYA ÇIKIYOR. KABAK GİBİ ORTAYA ÇIKTINIZ. ŞANLIURFA57 dk önce AHMET NECDET SEZER serhat1 sa önce yalova kaymakamı fatoşşşşşşşşş1 sa önce yahu bu bunamış adam nasıl parti başkanı olmuş. maniac bu yahu. çok meraklıydık senin dayından bize ne ali uysal1 sa önce Kara Molla senin İran a gitmen lazım senin yerin orası İBRAHİM1 sa önce SAADETİN ADAYI ...OĞUZHAN ASİLTÜRK Hasan1 sa önce Kendinizi müslümanlardan soğuttunuz ne haliniz varsa görün.... Furkan1 sa önce Hiç bir önemi yok.....! hacı ömer1 sa önce çokda fifi