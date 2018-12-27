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Suudi Arabistan'ın tam da istediği memur tipi, işe başladı

Suudi Arabistan'ın ilk robot memuru görevine başladı. Krallığa bağlı bir kurumda kimlik taraması ve kendisine verilen diğer görevleri yerine getiren robot ilgiyle karşılandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 10:37
Suudi Arabistan'ın tam da istediği memur tipi, işe başladı

Sorgulayan insanları zindanlara hapseden Suudi Arabistan'da robot memur göreve başladı. Euronews'in haberine göre robot ayrıca Teknik ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde (TVTC) düzenlenen toplantıya katılarak Milli Eğitim Bakanı Ahmet El İssa ve kurum müdürü Ahmet El Fahaid ile konuşması ilginç görüntüler oluşturdu.

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Robot memur, sisteminde yüklü bulunan elektronik hesaplama yazılımıyla çalışmaya devam edecek. Robotun TVTC merkezinde fuara gelen ziyaretçilere bilgi verme hizmetinde bulunacağı ve bazı aktivitelere katılacağı açıklandı. Son teknoloji robot müşteri hizmetleri, anket yapma ve mesaj iletme özelliklerine de sahip.

Suudi Arabistan Krallığı vatandaşlarının teknolojik ürünlerden yararlanabilmeleri için son dönemlerde yeni bir girişim başlattı. Milli Eğitim Bakanı El İssa, bu uygulamanın 2030 yılı reform hedefleri doğrultusunda yaptıldığını ifade etti.

Suudi Arabistan, petrole dayalı ekonomisinde değişime giderek ülkenin gelir kaynaklarını teknolojik alanlara kaydırmayı amaçlayan sayısız proje başlatmayı amaçlıyor. Özellikle yapay zeka konusunda ciddi atılımlar yapmayı planlayan Suudi hükumet, ünlü Holywood yıldızı Audrey Hepburn’e fiziksel olarak benzetilen üstün yapay zekaya sahip robot Sophia’ya 2017 yılında vatandaşlık vererek bir ilke imza atmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:37
  1. Suudi Arabistan
  2. robot
  3. memur
  4. mesai

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  • Şeref KazanŞeref Kazan42 dk önce
    Robotgüzel fikir en azından Türkiye Cumhuriyeti memurları gibi hiçbir iş yapmadan sadece vatandaşı devlet dairesine gittiği için kan kusturan, yolsuzluk, rüşvetve görevikötüye kullanıp maaş almaktandaha iyidir ( istisna kaideyi bozmaz)
  • Hacı dayıHacı dayı47 dk önce
    Hepsinin eli önünde bağlı nedendir acaba ???? karakter yoksunu insanlar mutlaka kendini bi şekilde belli ederler....Cemal yesin sizi ahirette aşağılık korkak israil itinin hayranları....

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