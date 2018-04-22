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S. Arabistan'ın etekleri tutuştu... Darbe korkusu bakın ne yaptırdı

Riyad’da Kraliyet Sarayı civarında uçan dronenin güvenlik kuvvetleri tarafından vurularak düşürülmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, düzenleme yapılıncaya kadar drone uçuşlarının izne bağlanması talimatını verdi.

22 Nisan 2018 Pazar 12:17
S. Arabistan'ın etekleri tutuştu... Darbe korkusu bakın ne yaptırdı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’ın Huzame bölgesindeki Kraliyet Sarayı civarında dün muhtemel siyasi darbe korkusu salan silah sesleri ile sarayın üstünde uçan drone'nin düşürülmesinin ardından ülkede drone uçuşları konusunda acil tedbir alındı. Drone ile çekilen görüntüler de internette yayımlanırken, drone'nin düşürülmesi sırasında kralın sarayda olmadığı açıklandı.

POLİSTEN İZİN ŞARTI

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, droneler ile ilgili düzenlemenin son aşamada olduğunu, düzenleme yapılıncaya kadar droneler'in polisten izin alarak izin verilen alanlarda uçurulması gerektiğini açıkladı.

DARBE KORKUSU

Suudi Arabistan’da Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetimi altında radikal değişiklikler yapılmış, çok sayıda prens ve iş adamı gözaltına alınmıştı. 32 yaşındaki Veliaht Prens Muhammed bin Selman, bir saray darbesiyle kuzenini veliahtlıktan indirmiş ve rüşvet iddialarıyla prensleri gözaltına aldırmış, din adamlarını da hapse attırmıştı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 12:17
  1. Suudi Arabistan
  2. Riyad
  3. Muhammed bin Selman

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