Suudi Arabistan'da dehşete düşüren görüntüler! En az 35 ölü
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde feci bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsünün iş makinesiyle çarpışması sonucu 35 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.17 Ekim 2019 Perşembe 08:25
Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Asya ve Arap uyruklu 39 umreciyi taşıyan otobüs Medine'de iş makinesiyle çarpıştı.
Kazada otobüste bulunan yolculardan 35'i hayatını kaybetti, 4'ü yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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