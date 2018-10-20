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S. Arabistan'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkarın

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili Hollanda Başbakanı Mark Rutte, açıklamalarda bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:42
S. Arabistan'a Cemal Kaşıkçı tepkisi: Gerçekleri ortaya çıkarın

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım." dedi.

Başbakan Rutte, Danimarka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gazeteci Kaşıkçı konusunda tam neler yaşandığıyla ilgili daha çok soru işareti olduğunu belirterek, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

Rutte, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin inandırıcı bir araştırma yapılması için yaptığı çağrıya katılarak, "Tam olarak ne oldu. Kim sorumlu? Geniş çaplı araştırma yapılması önemli." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "inanılmaz üzücü" ifadelerini kullanan Rutte, "Suudi Arabistan'ın olaya nihayet biraz da olsa açıklık getirmesi iyi bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 14:42
  1. Suudi Arabistan
  2. Cemal Kaşıkçı
  3. Hollanda
  4. Mark Rutte

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