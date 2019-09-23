Suudi Arabistan'a Cemal Kaşıkçı kınaması BM İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler, gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastı ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ndeki bazı ülkeler gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ülkedeki insan hakları ihlallerinden dolayı Suudi Arabistan'ı kınadı. Ayrıntılar Geliyor...

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