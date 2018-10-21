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S. Arabistan: Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

Reuters'a konuşan bir Suudi yetkili Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün müzakere ekibinin bir hatası olduğunu söyledi

21 Ekim 2018 Pazar 11:32
S. Arabistan: Kaşıkçı'nın ölümü müzakere ekibinin hatası

DEVAMI GELİYOR...

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 11:32
  1. Cemal Kaşıkçı
  2. Suudi
  3. müzakere

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