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Suudi Arabistan itiraf etti! "Kaşıkçı uyuşturucuyla öldürüldü"

Suudi Arabistan Savcılığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetine karışan 11 zanlının 5'inin idamını istediğini açıkladı. Savcılık, Kaşıkçı’nın ölümünde boğuşma sırasında verilen yüksek dozda uyuşturucunun etkili olduğunu belirtti.

15 Kasım 2018 Perşembe 13:46
Suudi Arabistan itiraf etti! "Kaşıkçı uyuşturucuyla öldürüldü"

Suudi Savcı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katillerinden 5'i için idam cezası istendiğini açıkladı.

Yüksek dozda ilaç verildi

Kaşıkçı’nın cesedinin parçalanarak konsolosluktan çıkarıldığını iddia eden Suudi Savcı, Kaşıkçı’nın "ölümünde yüksek dozda ilaç verilmesi etken oldu" ifadeleri kullanıldı.

Kendilerini yalanladılar

Ancak Suudi yetkililer, Kaşıkçı’nın başkonsolosluğa girdiği sırada görüştüğü kişilerle çıkan arbede sırasında öldüğünü ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 13:46
  1. İstanbul
  2. Suudi Arabistan
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. savcı

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