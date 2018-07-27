Suudiler sonunda bunu da yaptı...İsrail'e toprak verdiler!

Suudi Arabistan yönetimi, bir süre önce duyurduğu Neom Projesi alanı yakınındaki 16 bin kilometrekarelik bölgeyi Muhammed bin Selman’ın özel mülkiyeti ilan etti. ‘Yasak bölge’ kapsamına alınan alanda Şarma, Suğra, Muveylih, Duba ve Emlec gibi yerleşim birimleri bulunuyor. Ahbar el-Suudi Haber Ajansı, Selman yönetiminin yasak alan dahilinde kalan şehirleri boşaltma kararı aldığını duyurdu. Tebük bölgesi olarak adlandırılan yasak alanın önümüzdeki dönem İsrail’le ortak gerçekleştirilecek askeri faaliyetlerin icra sahası olarak seçildiği iddia ediliyor. Tel Aviv ve Riyad yönetimleri geçtiğimiz günlerde ortak istihbarat faaliyeti yürütme kararı aldıklarını ve bu durumun askeri alanda atılacak yeni işbirliği adımlarıyla destekleneceğini ayrı ayrı ifade etmişti.





EYLAT’IN SINIR KOMŞUSU

Mısır tarafından Suudi Arabistan’a devredilen Sanafir ve Tiran adaları, Suudi yönetim tarafından ilan edilen yasak bölgenin sınırlarında bulunuyor. İsrail’in Akabe Körfezi’ne sınır illerinden Eylat da yasak bölgeye komşu yerleşim birimleri arasında. İsrail’in en büyük deniz üssünün bulunduğu Eylat vilayeti ‘ikinci İsrail’ olarak planlanan Neom Projesi’nin de kesişme noktasında. Öte yandan yasak bölge olarak açıklanan coğrafyanın zengin petrol ve altın maden yataklarına sahip olması da dikkat çekiyor.

VADİLER KİMYASAL DEPO

Araştırmacı Mehmet Emin Akın, Tebük bölgesinde ilan edilen yasak sahanın coğrafi konum itibariyle olağanüstü imkanlar sunduğunu ve İsrail’in bu bölgedeki dik vadileri kimyasal silah deposu olarak kullanmaya hazırlandığını iddia etti. Muhammed Bin Selman’ın İran korkusuyla tamamen ABD-İsrail himayesine girdiğini belirten Akın, bölgenin aynı zamanda İsrail’in kara ve hava tatbikatları için tahsis edileceğini söyledi. Bölgenin zengin petrol ve altın yataklarına sahip olduğunu kaydeden Akın, Mısır, Ürdün ve BAE’nin bu projenin diğer ortakları arasında yeraldığını, Tiran ve Sanafir adalarının da aynı plan kapsamında Suud yönetimine devredildiğini kaydetti.

(Yeni Şafak)