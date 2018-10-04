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Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

Suudi Arabistan Büyükelçisi, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili izahat vermesi için Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:44
Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı!

Suudi Arabistanlı kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Suudi Arabistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Kayıp gazeteci Kaşıkçı için izahat istendi.

Kaşıkçı önceki gün İstanbul'daki Suudi Arabistan büyükelçiliğine gitmiş, yakınları bir daha Kaşıkçı'dan haber alınamadığını belirtmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da dün konuyla ilgili açıklamasında ellerindeki bilgiye göre Kaşıkçı'nın hâlâ konsoloslukta olduğunu ifade etmişti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:44
  1. İstanbul
  2. suudi arabistan
  3. İbrahim Kalın
  4. Cemal Kaşıkçı

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