0553 313 94 23

Suudi Arabistan, Aramco iddialarını yalanladı!

Suudi Arabistan, ülkenin ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Aramco`nun ilk halka arzından vazgeçildiği iddiasını yalanladı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 15:39
Suudi Arabistan, Aramco iddialarını yalanladı!

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih yaptığı açıklamada, bazı basın kuruluşlarında yer alan "Aramco'nun ilk halka arzından vazgeçildiği"ne ilişkin ifadeleri yalanlanarak, bu yöndeki haberlerin doğru olmadığını aktardı.

Falih'in, Suudi Arabistan'ın uygun şartlar ve hükümet tarafından belirlenecek zamana göre Aramco'nun ilk halka arzında kararlı olduğunu vurguladı.

Bazı medya kuruluşları ve uluslararası haber ajansları, dün ismini vermediği Suudi Arabistanlı yetkililere dayandırdığı haberlerde, Riyad yönetiminin, Aramco'nun halka arzından vazgeçtiği ve konu üzerinde çalışan finans uzmanlarının işlerine son verildiğini ileri sürmüştü.

"2030 Vizyonu" kapsamında, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda bulunan "Saudi Aramco"nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 15:39
  1. Suudi Arabistan
  2. Aramco
  3. Halka arz
  4. Enerji
  5. yalanlama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mısırlı muhalif yöneticiye evinde gözaltı!
    1. Mısırlı muhalif yöneticiye evinde..
    2. Kasım'daki seçimler Trump için ne..
    3. Bu kurtların kilosu 90 TL!
    4. İmzalar atıldı! Türki Cumhuriyetlerden..
    5. Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını..
    6. Hasene Yardım Derneği bayramda..
    7. Lütfi Elvan: Tehditlere boyun eğmedik
    8. Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in..
    9. O telefonun sahibi anlattı:..
    10. Partizan Beşiktaş maçının 11'leri
    11. İhsan Eliaçık'a da Adnan Oktar gibi..
    12. Ümraniye'de korkutan yangın! Mahsur..
    13. İsrail zulmü sürüyor! Filistinli kadın..
    14. AB'den İran'a dev destek
    15. O ilimizde sokaklar bomboş! En işlek..
    16. Jose Sosa: Transfer tekliflerini..
    17. 2 bin 480 polis tetikteydi... ‘Kurt..
    18. "Zeytin Dalı Harekatı varlığımızı boşa..
    19. Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük..
    20. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!