S-400’lerin zaferi Haçlıların çöküşü

İsmail Tekpınar

Batılı silah baronlarıİran ve ABD’yi savaştırmak için kolları sıvadı bile, tabi içlerinde İsrail’i de unutmamak lazım…

Lâkin astarı yüzünden pahalıya gelir İran’a savaş açmak kolay değil… ABD başkanı TRUMP ülkeyi yönetmekten aciz duruma düşüyor. Kan kaybediyor… Anlayacağımız haçlılar çöküşte.

Dünya ülkeleri maddi-manevi dev bir buhran geçiriyor. Tabii bu sıkıntılar bize yansımadı dersek akıllarla alay etmiş oluruz. Demem odur ki iç siyasi kavgaları bir süreliğine hatta hiç yaşamamak adına ülkemizin geleceği için bitirelim. Eğer herkes Türkiye için samimiyse…

S-400 füzeleri üzerinden tehdit edip bize ekonomik yaptırım uygulamalarını ve her türlü saldırılarda bulunmalarını da boşa çıkaralım…

Sözde müttefikimiz olan Amerika bizi tehdit edip, aba altından sopa gösteriyor… Demek ki müttefik değil adeta düşman edasındalar…

Lâkin biz neden Amerika’ya hadi bakalım sende iki haftaya kadar incirlik üssünü boşalt demiyoruz?

Sınırımızın doğu Akdeniz bölgesine yığılan silahlar ve teröristler ne için acaba? Ege’den ve Batıdan vs… Ablukaya alıp sıkıştırma projeleri anlayacağımız yeni harita çizme derdindeler… Haçlıların yapma, alma, sen güçsüz kal, seni biz idare ederiz demesi CHP’li vekilleri ne kadar da mutlu ediyor, tarif edilemez… Madem bu kadar seviyorsunuz batıyı gidin batının kokuşmuş çöplüğünde oynayın…

Kimseye teslim olmak istemeyiz. Ayrıca kimsenin boyunduruğu ve egemenliğinde yaşayamayız.

İktidara çok büyük işler düşüyor, muhalefet partilerine de bir o kadar iş düşüyor.

Bu ülkeye ve insanlarına kim ne kadar hangi şartlarda hizmet etti artık ona bakmak gerekir…

Bizim bizden başka dostumuz yok. Batılılar kullanır işleri bitince tıpkı burnunuzu sildiğiniz bir kâğıt peçete gibi atarlar…

Ülkemiz var olduğu sürece hep birlikte daha çok seçimler yaparız. Tabanı germeyin, ayrıştırmayın, mutsuzluğa, güvensizliğe sevk etmeyin. Sadece 23 Haziran seçimlerinde işin ehli olanlar sandığa sahip çıksın yeterlidir...

Demokrasiden dem vuran muhalefet gerek iktidar gösterin dürüstlüklerinizi kimin hakkıysa o alsın, bizler de saygı duyalım…

Atalar ne demiş yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış…

Artık bu millet yalan siyaset ve siyasetçi istemiyor…