S-400'lerin Türkiye'deki ilk durağı Akıncı Üssü olacak

Türkiye ile ABD arasında ciddi bir kriz olmakla birlikte kimi zaman NATO'nun bütünlüğünün tartışılmasına varana kadar giden bir sürecin en önemli maddelerinden biri olan S-400'ler için geri sayım sürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde en üst perdeden 'Dönüş yok' mesajı veren Türkiye'ye rağmen, ABD tarafından gelen 'Geri dönülmez noktada değiliz' açıklaması önümüzdeki günlerde Türkiye-ABD-Rusya-NATO denkleminde S-400'lerin daha çok konuşulacağının habercisi.

Eğitime gidecek ekibin ilk durağı Azerbaycan

S-400 sistemi için eğitim alacak isimlerin Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay koordinesinde yürütülen çalışmalarla belirlendiği öğrenildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, S-400'ler için eğitime gidecek ekip Rusya'dan önce Azerbaycan'a gönderilecek.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan ekibin, bu ülkede konuşlu S-300 PMU2'yi inceleyeceği, burada çalışmaların ardından heyetin yaz aylarının sonunda Rusya'ya geçeceği öğrenildi.

S-400'ler Türkiye'de nereye getirilecek?

Askeri kaynaklardan elde edilen bilgilere göre S-400'lerin Türkiye'de geleceği ilk nokta Akıncı Hava Üssü olarak da bilinen Mürted Üssü'ne getirileceği öğrenildi.

Üssün ana merkez olacağı üzerinde durulurken, s-400'lerle ilgili kimi çalışmalarından burada yapılması ve ardından bataryaların konuşlanacağı yerlere gönderilmesi bekleniyor.

Nerelere kurulacak?

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arasında yürütülen koordinasyonun ardından S-400 bataryalarının nereye konuşlanacağı konusu da netlik kazanacak.

İlk etapta bataryalardan birinin Akıncı Üssü'nde kalması, diğerinin ise Doğu ve Güneydoğu'dan gelecek bir tehlikeye karşı oradaki bir bölgede kullanılmasının mevcut şartlarda en güçlü seçenek olarak ele alındığı öğrenildi.

(Yeni Şafak)