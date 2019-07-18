S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi18 Temmuz 2019 Perşembe 07:29
ANKARA (AA) - S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyatın yedinci gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında 15'inci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
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