S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:06
ANKARA (AA) - S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Sevkiyatın altıncı gününde savunma sistemine ait malzemelerin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on dördüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
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