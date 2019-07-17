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S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on üçüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor

ANKARA (AA) - S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında on üçüncü uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Sevkiyat kapsamında on üçüncü uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:44
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