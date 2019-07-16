S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor
S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, on birinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi16 Temmuz 2019 Salı 10:01
ANKARA (AA) - S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında, on birinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.
Sevkiyat kapsamında on birinci uçak, Mürted Hava Meydanı'na indi.
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