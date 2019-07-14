S-400'lerin sevkiyatı devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı:- "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı kapsamında altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi"

ANKARA (AA) - S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatı kapsamında altıncı uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'ne ait malzemelerin sevkiyatının planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Sevkiyat kapsamda altıncı uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği bildirildi.



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