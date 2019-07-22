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S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor

Rosteh Başkanı Sergey Çemezov:- "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler devam ediyor"- "Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
S-400'lerin ortak üretiminde müzakereler devam ediyor

MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY - Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov, S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız.” dedi.

Çemezov, S-400 hava savunma sistemleri ve savunma sanayisinde Türkiye ve Rusya arasındaki artan iş birliğine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkilerin büyüdüğünü vurgulayan Çemezov, “Türkiye, Rosteh ve Rusya'nın kilit ortaklarından biridir. Moskova ve Ankara arasında askeri-teknik alandaki iş birliği olumlu yönde ilerliyor.” diye konuştu.

Türk ve Rus siyasi liderleri arasında yürütülen yakın ve yapıcı görüşmelere işaret eden Çemezov, “Kurumlarımız ve şirket temsilcilerimiz arasında yürütülen görüşmelerin de sayesinde rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz.” dedi.

Rusya ve Türkiye’nin çeşitli ortak projeler yürüttüğünü belirten Çemezov, “Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyuyor.” şeklinde konuştu.

- "Türkiye ile iş birliğini genişletmeye hazırız"

Çemezov, Türkiye'nin ulusal uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik istişarelerin devam ettiğinin altını çizerek, “S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor.” dedi.

Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik alandaki iş birliğinin, sivil alanlar için sağlam bir temel oluşturduğunu dile getiren Çemezov, şunları kaydetti:

“Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. S-400’lerin teslimatını Türkiye’nin talebi doğrultusunda hızlandırdık. Bu tür bir uygulama, dünyada ender görülmektedir. Sistemlerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz.”

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:04
  1. havacılık
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  3. Rosteh
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