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S-400'lerin intikali devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı:- "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
S-400'lerin intikali devam ediyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.

Bu kapsamda, dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. Mürted Hava Meydanı
  3. S-400

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