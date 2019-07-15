S-400'lerin intikali devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı:- "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.

Bu kapsamda, dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.

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