S-400'lerin intikali devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı:- "S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi"15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:36
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı sürüyor.
Bu kapsamda, dokuzuncu uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
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