S-400'lerin intikali devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı:- "S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Altı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlanıyor"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamda beşinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi. Sevkiyat kapsamında altıncı ve yedinci uçakların da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.

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