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S-400'lerin intikali devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı:- "S-400 Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamında beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi. Altı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlanıyor"

14 Temmuz 2019 Pazar 08:15
S-400'lerin intikali devam ediyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatının devam ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı kapsamda beşinci uçağın Mürted Hava Meydanı'na indiği belirtildi.

Sevkiyat kapsamında altıncı ve yedinci uçakların da bugün inmesinin planlandığı duyuruldu.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 08:15
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. S-400 füze savunma sistemi

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