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S-400’lere Türk halkından büyük destek

Dünya tarafından yakından takip edilen S-400 gündeminin online mecralardaki yansımalarını araştırıldı.

23 Temmuz 2019 Salı 09:59
S-400’lere Türk halkından büyük destek

Dünya tarafından yakından takip edilen S-400 gündeminin online mecralardaki yansımalarını araştırıldı. Buna göre 1 Temmuz-22 Temmuz tarihleri arasında S-400 anlaşmasının toplam 48 bin 797 habere konu olduğu tespit edildi. Yayınlanan haberlerin bin 917 sitede 510 bin 191 saat 55 dakika ana sayfada durduğu, 31 bin 293 saat 34 dakika manşette kaldığı tespit edildi.


Uzun zamandır Türk Hava Savunma Sistemini kurmak için yapılan çalışmalar devam ediyor. İlk olarak 2013 yılında açılan Hava Savunma Sistemi ihalesini Çinli bir şirket kazanmış ancak ABD ve NATO’dan gelen tepkiler sebebiyle ihale iptal edilmişti. Takip eden süreçte yeni görüşmelere başlandı ve Aralık 2017’de Rusya ile S-400 anlaşması yapıldı.


Anlaşma sonrası hazırlıkların tamamlanmaya başlanması ile birlikte Milli Savunma Bakanlığı, Rusya ile yapılan anlaşmayı, “Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı” şeklinde duyurdu.


Türk halkı online mecralarda ve twitter’da S-400’ü zirveye taşıdı


Dijital Medya Takip Ve Analiz Merkezi DeepHaber, dünya tarafından yakından takip edilen S-400 gündeminin online mecralardaki yansımalarını araştırdı. Deephaber’in taradığı online mecralardaki yansımalara bakıldığında Türk halkının S-400 haberlerine yoğun ilgi gösterdiği görüldü. DeepHaber’in yaptığı araştırma sonucuna göre 1 Temmuz - 22 Temmuz tarihleri arasında S-400 anlaşmasının toplam 48 bin 797 habere konu olduğu tespit edildi. Yayınlanan haberlerin bin 917 sitede 510 bin 191 saat 55 dakika ana sayfada durduğu, 31 bin 293 saat 34 dakika manşette kaldığı tespit edildi. 48 bin 797 haberin okunma sayısı ise 684 milyon 178 bin 713 olarak hesaplandı.


Twitter’da ise 63 bin 289 tweet DeepHaber’in geliştirmiş olduğu duygu analizi yazılımıyla taranarak 55 bin 181 paylaşımın olumlu, 8 bin 108 paylaşımın ise olumsuz olduğu tespit edildi. Toplamda atılan 63 bin 289 tweetin 19 milyon 909 bin 77 kişiye eriştiği görüldü. Böylece S-400 haberleri twitter’da en çok bahsedilen konular arasında yer aldı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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